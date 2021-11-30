«Виктор, когда твоя любовница заткнется!»: Захарова нелестно высказалась о Распутиной

Настоящая жена бизнесмена Виктора Захарова, нынешнего супруга, как он уверяет, певицы Маши Распутиной, в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» нелестно высказалась об исполнительнице.

«Я просто возмущена. Так оскорбить и полить грязью всю мою семью. И сына, и дочку, и меня. Кто мы такие. Что из себя представляем. Да мы люди в первую очередь. Кто ты такая вообще, Маша?» Елена Захарова

Как отметила Захарова, Распутина ведет себя непорядочно. «Виктор, когда твоя любовница заткнется! Когда она перестанет говорить всякие гадости. Если они не твои дети, то они остаются моими детьми. Значит мне теперь надо бороться за их честь и достоинство», — заявила Елена Захарова.

Ранее Маша Распутина негативно высказывалась о сыне Виктора и Елены Захаровых. Исполнительница считает, что он — наркоман.

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