Юная модница: дочка покойной Юлии Началовой отметилась на съемках в брючном костюме с лампасами

Единственная дочь покойной Юлии Началовой, 15-летняя Вера Алдонина, приняла участие в шоу «Звезды сошлись» на НТВ. В гости к Лере Кудрявцевой и Антону Привольнову юная певица пришла в стильном брючном костюме с модными лампасами.

Юная модница выбрала черный костюм облегающего фасона. Жакет комплекта имел крой на запах, а брюки – зауженные. По бокам расположились контрастные лампасы, которые уже давно стали классикой, по замечанию Эвелины Хромченко, и не покидают гардеробы самых известных модниц.

К слову, среди поклонниц лампасов значится дочка Аллы Пугачевой, восьмилетняя Лиза Галкина. Девочка регулярно выгуливает наряды с вертикальными полосками по бокам, отчего выглядит значительно выше своего роста.

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