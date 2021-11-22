Мама в халатике, папа фотографирует: Климова показала, как сын от Петренко спозаранку принимал поздравления

Матвею Петренко исполнилось 13 лет, и вся его семья объединилась, чтобы окружить любовью и теплом.

Имениннику-сыну Екатерины Климовой с утра не дали выспаться – родные позвали Матвея Петренко в гостиную, чтобы поздравить с днем рождения. Екатерина Климова еще без макияжа и укладки, в одном халатике, но уже светится от счастья – старшему сыночку исполнилось 13 лет.

Актриса Екатерина Климова у себя в микроблоге показала трогательное видео поздравления. При этом к бывшей жене присоединился и отец ребенка, актер Игорь Петренко. Все вместе они тепло поздравили мальчика и отпраздновали это событие узким семейным кругом.

Напомним, Екатерина Климова и Игорь Петренко были женаты с 2004 по 2014 годы, за это время у них появилось двое сыновей – Матвей и Корней, который на два года младше брата.

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