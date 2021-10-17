Экс-супруги за одним столом: Месхи поделился трогательными фото с подросшей дочкой и Климовой

Гела Месхи уже давно строит карьеру в кино. Он снялся в картинах «Волчье солнце», «Миллиард» и других фильмах. Обаятельный актер легко покоряет женские сердца, но женат он был один раз Четыре года он прожил в браке с Екатериной Климовой, которая подарила ему дочку Изабеллу. Однако в 2019 году пара распалась. Примечательно, что актер проявляется себя как заботливый отец.

Не так давно Месхи отпраздновал шестилетие дочки. Был организован семейный праздник, на котором актер появился со своей мамой Мариной Антоновной. А вот Климова пришла со своей родительницей Светланой Владимировной. Они разместились за одним столом. Актриса для такого вечера облачилась в шелковую блузку цвета шоколада и юбку макси с пайетками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Однако самой главной в этот день была малышка Изабелла. Она была облачена в пышное платье с шифоновыми рукавами. Ее наряд гармонировал по цвету с нарядом мамы. Кадрами с праздника поделился Месхи после очередного эфира «Ледникового периода», где он участвует.

«Люблю», — лаконично написал актер.

Поклонники восхитились семейными кадрами. Многие отметили, что Гела очень хороший и заботливый папа. «Жаль, что ваша семья распалась», «Белла вылитая Гела», «Девочка копия папы», «Все красивые такие! Все счастья!», «Красивый цветочек от прекрасных родителей», «Климова с мамой очень похожа», «Такие мамы красотки», — прокомментировали пост подписчики.

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