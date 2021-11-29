«Красивая, мудрая, добрая»: Рудковская с мамой предстали в купальниках одинакового фасона

Бизнесвумен Яна Рудковская нечасто рассказывает о своих родителям. А между тем, ее мама Светлана Николаевна давно живет с ней в особняке на Рублевке и во всем помогает.
В День матери светская львица посчитала, что настал повод показать свою маму в купальнике. Она поделилась снимком с Мальдив, где на фоне сказочного морского пейзажа стоит вместе с родительницей в одинаковых купальниках-монокини.
«Я очень счастлива, что у меня такая: красивая, мудрая, добрая и образованная мама, которая помогает воспитывать нам наших детей и поддерживает во всем и всегда! Мамочка, я тебя очень люблю», — написала светская львица.
Многим фолловерам показалось пляжное фото не совсем уместным для праздника мам. Но гул негатива притих от комплиментов – подписчики усыпали Рудковскую с мамой лестными эпитетами.
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