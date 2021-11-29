Маленький джентльмен: собираясь в театр, Брухунова нарядила сынишку от Петросяна в рубашечку с бабочкой

Крошке-сыну Евгения Петросяна Вагану уже полтора годика. Мальчик растет копией своей мамы Татьяны Брухуновой и, благодаря ей, с пеленок выглядит стильно.

В театр в День матери Ваган отправился при полном параде. Мама показала в микроблоге, как нарядила мальчика. В яркой рубашечке, жилетке и с бабочкой он стал настоящим джентльменом.

Сынок Петросяна и Брухуновой редко появляется у отца в микроблоге. Мама тоже нечасто публикует кадры с мальчиком. Еще ни разу родители не показали сына лицом в кадр, в основном Ваган снимается сбоку или со спины.

А вот, например, Лиза Арзамасова и Илья Авербух уже показали лицо своего сынишки Льва. Мальчику три месяца, но поклонники уже имеют удовольствие сравнить кроху с родителями и узнать, на кого же он похож больше.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!