«Проживаем все праздники на работе»: Татьяна Навка рассказала, как будет встречать Новый год

До начала Нового года остается всего месяц. Многие селебрити уже построили свои планы касательно новогодней ночи. Так, олимпийская чемпионка Татьяна Навка проведет новогоднюю ночь в кругу семьи за праздничным столом.

«Моя новогодняя традиция с 25 декабря по 8 января проводить в «Мегаспорте», в этом году мы презентуем ледовое шоу «Лебединое озеро». Фактически мы проживаем все праздники на работе. А новогоднюю ночь проведем в кругу семьи, скорее всего дома. Днем у меня будет представление и только вечером мы попадем за праздничный стол» , — цитирует Навку «Комсомольская правда».

Добавим, что накануне на ГУМ-катке был презентован фрагмент ледового шоу «Лебединое озеро». Еще одно – «Спящая красавица» смогут увидеть жители и туристы Дубая в начале декабря.

«Мы летим в Дубай до Нового года. Дело в том, что туда привезут лед, на новой арене состоится хоккейный матч. А мы воспользовались уникальной возможностью и присоединились к хоккеистам — два дня, 4 и 5 декабря, будем показывать нашу сказку «Спящая красавица». У нас аншлаги», — рассказала Татьяна Навка.

Добавим, на льду ГУМ-катка Навка появилась вместе с Петром Чернышевым, который, по мнению зрителей заметно преобразился и помолодел.

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