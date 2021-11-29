Сердце растаяло: Навка показала, как дочки поздравили ее с Днем матери

Фигуристка весь день была на льду и только под вечер смогла принять подарки.

В последнее воскресенье ноября российские мамы принимали поздравления от детей с праздником. Звезды показали, какие знаки внимания получили от своих наследников.

Фигуристка Татьяна Навка – дважды мама, поэтому ее поздравление было двойным. Старшая дочка Саша Жулина вместе с младшей Надей Песковой организовали поздравление своей звездной мамы уже в конце дня, так как Навка весь день была на льду.

Огромный букет нежных тюльпанов и открытка, сделанная своими руками, нашли адресата – дочки преподнесли маме подарки прямо на пороге. «О, боже мой! Мои девочки, мои лапочки!», — воскликнула звезда. И обняла дочек: «Какое счастье – приехать домой, а тут такое счастье!».

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