Когда наряд ну очень откровенный: Клава Кока в черных трусиках сверкнула «зоной бикини» прямо на сцене

Певица не постеснялась выйти к публике в нижнем белье.

Звезда современной эстрады Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, все чаще выбирает провокационные наряды, обнажающие ее прелести. И на очередное выступление облачилась в наряд из клипа «Ла ла ла» — корсет и трусы с подвязками.

Во время выступления, кадры которого Кока показала у себя в микроблоге, девушка активно двигалась. И раздвигая ноги в танце сверкнула «зоной бикини». Когда наряд ну очень откровенный, таких ракурсов едва ли удастся избежать, но поклонники простят и такое своей любимице.

Ранее мы рассказывали, как Клава Кока выделилась в свете, примерив кастомизированный комплект одежды. У звезды собственный стилист в лице младшей сестры, так что она регулярно выгуливает что-то новенькое, чего нет ни у кого больше.

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