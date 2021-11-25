Модница в розовом: Клава Кока вышла в люди в кастомизированном комплекте

Звезда сцены и Интернета Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, обожает быть в центре внимания. Добиться этого красотке помогает ее стиль – яркий, иногда дерзкий и откровенный, озорной или нарочито женственный.

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На этот раз красотка вышла в люди в розовом костюме, состоящем из косухи и широких брюк-джоггеров. Наряд оказался дизайнерской кастомизацией – по всей одежде было нанесено баллончиком имя «Клава». Девушка с достоинством продемонстрировала свой образ, который точно ни у кого больше не повторится.

Кастомизация, или преображение вещи под индивидуальность модницы, сегодня – довольно популярный ход. О нем ранее рассказывали ведущие «Модного приговора». Причем, при помощи нашивки, вышивки, краски и прочих «помощников» преобразить можно как старую вещь, так и новую. И тогда шансов остаться незамеченной просто не останется.

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