Названы самые популярные модные бренды первого квартала 2020 года

29 апреля международная платформа для поиска модной одежды Lyst опубликовала свой список самых популярных брендов за первый квартал 2020 года.

Согласно ему, торговая марка Off-White осталась на первой месте по сравнению с концом 2019 года, а следующие позиции сильно изменились. Бренд Balenciaga поднялся с третьей строчки на вторую, Nike «вскочил» с двенадцатой на третью, Gucci опустился со второй на четвертую. Свои позиции укрепили Prada, Jacquemus, Raf Simons и ряд других марок. А вот Versace, наоборот, сдал.

Обозреватель портала пишет, что на всю индустрию моды повлиял коронавирус. Производители одежды столкнулись с огромным падение спроса, в первую очередь на праздничные и вечерние наряды. Рухнули также производство, логистика и розничная торговля у большинства брендов. Пока еще кризис не сильно отразился на рейтинге, отчет за второй квартал 2020-го гораздо ярче продемонстрирует последствия пандемии.

Успех Off-White издание объясняет их активностью и популярностью в социальных сетях, особенно у молодой аудитории. В новом году его продвижению поспособствовала февральская статья в New York Times, в котором создателя бренда Вирджила Абло сравнили с покойным модельером Карлом Лагерфельдом.