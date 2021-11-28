«Малыш мой»: Джанабаева поделилась редким фото со старшим сыном от Меладзе

А 17-летний Константин-то уже давно не малыш.

28 ноября, в День матери, певица Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram свою фотографию со старшим сыном Константином.

17-летний юноша с густой гривой волос уже перерос родительницу, но звездная мама все равно усадила его к себе на колени.

«Малыш мой», — написала Альбина.

Напомним, что Константин, который в феврале 2022 года станет совершеннолетним, является нечастым гостем на страничке звездной матери. Он – сын Валерия Меладзе, который родился, когда популярный певец еще не развелся со своей предыдущей женой.

Открыв свой роман с известным артистом миру, Джанабаева родила Меладзе еще одного сына Луку (ему уже 7 лет). А в апреле 2021 года пара снова стала родителями – у них родилась дочь Агата.

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