«Он целеустремленный и последовательный»: Меладзе и Джанабаева поздравили сына с днем рождения

Музыкант Валерий Меладзе и его жена певица Альбина Джанабаева в Instagram тепло поздравили своего старшего сына Константина с днем рождения. Ему исполнилось уже 17 лет.

«Сегодня моему старшему сыночку исполняется 17 лет! Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!» Валерий Меладзе

Со своей стороны, Альбина Джанабаева сказала, что их с Меладзе сын — родительская гордость. Она также на своей страничке разместила совместный кадр с наследником.

Напомним, что Константин Меладзе, которого отец назвал в честь своего брата, появился на свет в 2004 году. Тогда еще никто не знал, что Альбина Джанабаева родила наследника от Валерия Меладзе.

Кстати, бывшая жена музыканта Ирина тогда тепло поздравляла певицу с появлением наследника. Правда вскрылась лишь спустя годы. Сегодня у Меладзе и Джанабаевой уже два общих ребенка. В 2014 году на свет появился их второй сын Лука.

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