Выше мамы: Джанабаева поделилась редким фото с красавцем-сыном Костей

26 февраля певица Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фотографию со своим старшим сыном Константином — тем самым, который был рожден до брака артистки с Валерием Меладзе. Надо отдать должное, своего наследника музыкант очень любит. Примечательно, что певица крайне редко показывает первенца в соцсетях, но в этот раз она сделала исключение ради его дня рождения — парню исполнилось 17 лет.

Звездная мама запечатлелась с Костей на прогулочном судне на фоне башен «Москва-Сити». Видно, что юноша ростом уже выше своей родительницы, носит густую гриву волос, а также является обладателем стройного тела, миловидного лица и очаровательной улыбки. В общем, гроза девчонок.

Альбина написала, что юный сын — гордость своих родителей, и в ответ получила множество поздравлений от звезд российской эстрады.

«Обалдеть, как время бежит. Поздравляю от всего сердца», — написал Николай Басков.

Напомним, что всего у Джанабаевой и Меладзе двое сыновей — 17-летний Константин и шестилетний Лука. В одном из интервью певица делилась планами, что хочет подарить супругу еще и дочь.

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