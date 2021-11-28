Названа предварительная дата прощания с Александром Градским

Москва простится с музыкантов в театре, названном его именем.

Прощание с певцом и композитором Александром Градским запланировано на 1 декабря – в помещении театра «Градский холл», худруком которого являлся покойный.

Об этом ТАСС сообщил источник в учреждении. Однако точное время прощальной церемонии еще не названо.

В то же время РИА Новости сообщает, что Александра Борисовича планируют похоронить на Кузьминском кладбище, рядом с родителями. Такое была воля покойного, отмечает источник издания.

Напомним, Градский скончался в ночь на 28 ноября. Ранее он был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Известному певцу, музыканту, композитору наставнику шоу «Голос» было 72 года. Популярный телепроект со смертью звезды будет продолжен, сообщили сотрудники Первого канала.

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