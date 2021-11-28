«На ваших плечах семьи, дети, быт»: Ольга Бузова считает труд матери самым тяжелым

Артистка поздравила свою маму с праздником, признавшись ей в любви.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ольги Бузовой появилась совместная с мамой фотография знаменитости. Телеведущая таким образом поздравила Ирину Бузову с Днем матери.

Ольга – старшая дочь в своей семье. По словам матери Бузовой, будущая знаменитость всегда была яркой и смелой. А Ольга в свою очередь благодарна матери за возможность быть самой собой.

«Моя мамочка, я никогда не устану говорить тебе спасибо за все, что ты для меня сделала. Знаю, что всегда поддержишь, ты самая лучшая мама на свете! Тебя и всех мам, я хочу поздравить сегодня с Днем матери! На ваших плечах семьи, дети, быт», – заявила Бузова.

«Даже несмотря на то, что сегодня есть куча умных приборов, которые помогают в быту, Интернет с подсказками, маткапиталы и прочая социальная поддержка, все равно быть мамой – самая тяжелый и ответственный труд! Сил вам, любви и огромного здоровья! С Днем матери!», – резюмировала Ольга.

Напомним, ранее Ольга Бузова специально вырвалась из больницы, чтобы отметить день рождения отца. Артистка восстанавливает руку в клинике, но ради любимого родителя нарушила правило покоя.

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