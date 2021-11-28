«Всегда скрывает свое недомогание»: Зара рассказала, почему Дима Билан больше не мог молчать

После откровений Димы Билана коллеги исполнителя поделились на два лагеря. Некоторые призывали пьяного артиста удалить свои компрометирующие ролики, другие же – поняли Билана и поддержали.

Исполнительница Зара оказалась в числе тех, кто увидел в Stories Билана крик души.

«Для меня это великий артист, один из немногих, кто полностью себя отдает своему зрителю и слушателю. Я им восхищена. И то, что он опубликовал, говорит о том, насколько он близок к людям, насколько он близок к народу, насколько он честен со своим слушателем», – призналась Зара.

«Ему плохо — он этим делится. Ему грустно — он этим делится. На протяжении всей своей работы на сцене он всегда скрывает свое недомогание. У него сломана нога, а он выходит и отрабатывает шоу на тысячу процентов. Со сломанной ногой! Это артист, который фактически не отдыхает, он все делает для своего зрителя, поэтому я восхищена его поступком и восхищаюсь им», – добавила Зара в разговоре с ФАН.

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