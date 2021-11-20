«Как жаль»: Зара высказалась после смерти Валерия Гаркалина

Среди последних Stories личного микроблога исполнительницы Зары появилась фотография народного артиста Валерия Гаркалина. Таким способом певица выразила соболезнование семье умершего актера.

Зара восприняла утрату Гаркалина, как потерю близкого человека. Знаменитость написала слова сочувствия на своей Старнице в Instagram.

«Как жаль…», – написала скорбящая Зара.

Отметим, что Валерий Гаркалин умер в субботу, 20 ноября. Артисту было 67 лет. Причиной смерти артиста стал коронавирус. Если быть точнее, Гаркалин ушел из жизни от полиорганной недостаточности.

На фоне болезни у актера развился пневматоракс, а потом и внутренние органы стали отказывать. После девятого ноября Гаркалин буквально угасал на глазах.

Актер и педагог Гаркалин получил общественную популярность после появления в комедии «Ширли-мырли».

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