Уроки на лугу: школьное обучение внуков обходится Бабкиной в кругленькую сумму

В этом году Надежде Бабкиной исполнился 71 год. Артистка воспитала сына Данилу, который стал юристом, и растит троих внуков – Георгия, Веру и Марфу. Наследники артистки посещают престижную московскую школу – гимназию имени Евгения Примакова.

Основное отличие этого учебного заведения от всех остальных в том, что иногда уроки проводят на свежем воздухе – на лугу. Кроме того, школа билингвальная. Благодаря десяти часам английского в неделю – все ученики свободно говорят на иностранном языке. Также вместе с аттестатом у них есть возможность получить диплом международного бакалавриата. Стоимость обучения в гимназии составляет 800 тысяч рублей в год. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Кроме внуков Бабкиной это учебное заведение посещают и дети многих других звезд российского шоу-бизнеса. Среди них дети Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Ксении Бородиной.

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