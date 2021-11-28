«Я столько отказывался!»: нетрезвый Билан признался, что не верит Собчак и Дудю

Дима Билан записал серию видео для своих поклонников, которое опубликовал в инстаграме. Артист сразу признался, что он нетрезв и, скорее всего, утром ему будет стыдно.

«Я в состоянии высечения искр. У меня другого не бывает. Я очень устал. Но мне не стыдно за то, что я честен. Я всегда честен перед вами — всегда. А вы знаете, сколько я написал музыки новой? Я написал уже целый альбом! А я болел два раза — с бронхитом катался. Со сломанной ногой давал концерт. Чуть ли не гангрену обещали, а я давал концерты! Я вообще, если честно, хороший парень», — сказал Билан.

Также он рассказал, что его много раз приглашали на интервью, в том числе Юрий Дудь и Ксения Собчак, но он отказался.

«Я сколько отказывался от интервью больших! От Дудя — писал, звонил мне. С Ксюшей Собчак отказался. Потому что не верю им! Но я вам верю. Я не сделал ничего за деньги, потому что я вам верю и дорожу вашим вниманием!» — добавил Билан.

Кроме того, Дима признался, что никогда не поет под фонограмму. Добавим, в декабре Билан отметит свое 40-летие двумя большими сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

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