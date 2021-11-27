«Колбасит сильно»: Дима Билан вышел на сцену в невменяемом состоянии

Певец напугал поклонников и оправдался за свое непристойное поведение.

Исполнитель Дима Билан вышел на концерт в Казахстане и насторожил слушателей. Знаменитость вел себя странно, чем и вызвал подозрения у поклонников.

Позже сам Билан опубликовал в Stories личного микроблога ролик, в котором сделал откровение признание.

Дима Билан действительно вышел на сцену в нетрезвом состоянии. Артист попросил понять его.

«Вы знаете, так бывает: иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет. Я не спал трое суток, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка. Я постоянно в состоянии высечения искр. Очень устал, у меня 40 лет на носу. Меня вообще колбасит сильно, я не знаю, как это объяснить…», – оправдался артист.

Билан отметил, что не привык скрывать правду от своих слушателей. Поэтому поделился личным, пусть и ценой репутации.

Напомним, ранее Дмитрий Билан вспомнил, как разделся по команде мужа Ксении Собчак. Константин Богомолов снял для артиста клип с постельной сценой.

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