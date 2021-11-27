«Мне гангрену обещали»: Дима Билан рассказал о своих жертвах за последний год

Артист на пьяную голову разоткровенничался о своих проблемах.

Среди последних Stories личного микроблога исполнителя Димы Билана появилась запись, в которой знаменитость излил душу. При этом певец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дима Билан признался, что в предверии 40-летия часто плачет. Артист указал на свои красные от слез глаза:

«Мне гангрену обещали, а я давал концерты. Мне все звонят, говорят, сотри Stories…».

Певец заявил, что с начала пандемии чувствует тревогу на душе. И с физическим здоровьем у него проблемы. Однако исполнитель по-настоящему переживает за своего коллегу Александр Градского.

«Я очень много плачу. По глазам видно, наверное. Градский… Пусть будет здоров…», – пожелал Билан.

Артист также признался, что позже ему будет стыдно за свои слова, однако Билан все равно продолжал говорить «правду»:

«Стыдно мне, очень стыдно. И будет завтра стыдно, ну и что».

Напомним, на концерте в Казахстане Дима Билан вышел в нетрезвом состоянии. Поклонники были удивлены появлением артиста, который вел себя странно.

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