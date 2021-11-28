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«Соболезнования родным и близким»: Первый канал скорбит в связи со смертью Александра Градского

Композитору и музыканту на момент смерти было 72 года.

«Соболезнования родным и близким»: Первый канал скорбит в связи со смертью Александра Градского
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Первый канал в Instagram выразил соболезнования в связи со смертью композитора и музыканта Александра Градского, который ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Александр Градский
Александр Градский. Фото: instagram.com/1tv/

«Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича».

Первый канал

В комментариях, в частности, отметился композитор Игорь Крутой. «Светлая память», — написал он.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

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