«Соболезнования родным и близким»: Первый канал скорбит в связи со смертью Александра Градского

Первый канал в Instagram выразил соболезнования в связи со смертью композитора и музыканта Александра Градского, который ушел из жизни в возрасте 72 лет.
«Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича».
В комментариях, в частности, отметился композитор Игорь Крутой. «Светлая память», — написал он.
Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.
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