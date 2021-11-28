«Секси»: Чехова затянулась в силуэтное платье с принтом «под крокодила», блеснув сочной «ложбинкой греха»

В декабре Анфиса Чехова отметит свое 44-летие. Телеведущая воспитывает сына Соломона от Гурама Баблишвили и хранит свою личную жизнь в секрете.

Накануне она поделилась в своем инстаграме снимком, на котором позировала в силуэтном платье с принтом «под крокодила», блеснув «ложбинкой греха».

«У судьбы есть много сценарных ходов, но но нет ошибочных! Сегодня я думала об этом, пока жюрила конкурс «Мисс Офис», — написала Чехова.

Фанаты пришли в восторг от образа телеведущей.

«Секси! Вы красотка в любом образе! Только улыбайтесь! Богиня красоты, женственности и очарования!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, как выглядит квартира Анфисы Чеховой, которая находится на 25 этаже одной из московских высоток.

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