Как правильно хранить сезонные вещи, чтобы они выглядели новыми
Видео
Как Павел Прилучный выбирал между боксом и танцами
Видео

На 25 этаже: как выглядит квартира Анфисы Чеховой площадью 100 квадратов

Жилплощадь расположена на 25 этаже одной из высоток Москвы.

На 25 этаже: как выглядит квартира Анфисы Чеховой площадью 100 квадратов
Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

Известно, что Анфиса Чехова – заядлая путешественница. Турция, США, Мальдивы, Мексика – список посещаемых ею стран постоянно дополняется. В Москве у телеведущей есть квартира. Жилплощадь в 100 квадратных метров расположены в одной из высоток на 25 этаже.

Квартира Анфисы Чеховой
Квартира Анфисы Чеховой. Скриншот: youtube.com/Рум Турист

Там есть гостиная, кухня, спальни, детская, две ванные комнаты, гардеробная.

Спальня
Спальня Анфисы Чеховой. Скриншот: youtube.com/Рум Турист

«До 34 лет я жила на съемных квартирах. А с рождением ребенка решила приобрести свою. Я ненавижу что-то строить, делать, поэтому жилье брала с ремонтом. В этой квартире живу я, ребенок и приходит няня. Квартира стала мне мала, хотела побольше, но потом вмешались обстоятельства и я решила, что буду покупать квартиру уже в той стране, куда я перееду», — сказала Чехова в YouTube-шоу «Рум Турист».

Ванная комната
Ванная комната. Скриншот: youtube.com/Рум Турист

Напомним, в этом году Чехова отметит свой 44-й день рождения. Она воспитывает сына Соломона от актера Гурама Баблишвили и хранит в секрете свою личную жизнь.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анфиса ЧеховаАнфиса Чехова последние новостиАнфиса Чехова фото