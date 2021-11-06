На 25 этаже: как выглядит квартира Анфисы Чеховой площадью 100 квадратов

Известно, что Анфиса Чехова – заядлая путешественница. Турция, США, Мальдивы, Мексика – список посещаемых ею стран постоянно дополняется. В Москве у телеведущей есть квартира. Жилплощадь в 100 квадратных метров расположены в одной из высоток на 25 этаже.

Там есть гостиная, кухня, спальни, детская, две ванные комнаты, гардеробная.

«До 34 лет я жила на съемных квартирах. А с рождением ребенка решила приобрести свою. Я ненавижу что-то строить, делать, поэтому жилье брала с ремонтом. В этой квартире живу я, ребенок и приходит няня. Квартира стала мне мала, хотела побольше, но потом вмешались обстоятельства и я решила, что буду покупать квартиру уже в той стране, куда я перееду», — сказала Чехова в YouTube-шоу «Рум Турист».

Напомним, в этом году Чехова отметит свой 44-й день рождения. Она воспитывает сына Соломона от актера Гурама Баблишвили и хранит в секрете свою личную жизнь.

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