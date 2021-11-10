«Орешком» прям в воду»: постройневшая Анфиса Чехова в монокини свела с ума поклонников

Анфиса Чехова давно работает на телевидении. Она успела стать звездой благодаря передаче для взрослых, которую вела несколько лет. Теперь Анфиса все чаще появляется на шоу, которые посвящены моде.

Примечательно, что она обладает нестандартной фигурой, но это не мешало ей выглядеть женственно. Недавно телеведущая призналась, что ранее фотошопила свои фото, скрывая недостатки.

А не так давно Чехова отдохнула в Мексике. Она без стеснения оголялась на пляже. Примечательно, что телеведущая похудела, поэтому стала чаще демонстрировать свои формы. На этот раз она поделилась пикантным фото, на котором грациозно заходит в водоем. При этом Анфиса предстала в монокини с глубоким декольте. Она намочила свои бедра в воде. При этом звезда похвасталась осиной талией.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Чехова. Многие были ошеломлены и осыпали телеведущую комплиментами. «Ох, как вы похудели», «Это же надо так выглядеть», «Просто прелесть», «Это безудержно хорошо», «Талия просто космическая», «Орешком» прям в воду», «А можно вид сзади?», «Какая вы женственная», «Ваша фигура безупречная», — прокомментировали пост подписчики.

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