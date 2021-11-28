«Прощайте, очень жаль»: поклонники оставляют тысячи соболезнований на страничке Градского в Instagram

Поклонники скончавшегося народного артиста Александра Градского оставляют тысячи комментариев на его страничке в Instagram. Многие не могут до сих пор поверить, что артист ушел из жизни.

«Прощайте, очень жаль», «Я не могу поверить. Мои соболезнования», «Скорбим, светлая память», «Так не бывает. В это невозможно поверить», — пишут поклонники творчества замечательного российского композитора.

Напомним, что Александр Градский был доставлен в больницу 26 ноября. Врачи подозревали у него инсульт. На плохое самочувствие композитор пожаловался, когда находился у себя дома.

больше по теме СМИ: умер Александр Градский Известному музыканту было 72 года.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

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