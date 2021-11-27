«Хочу сказать себе спасибо»: Виктория Боня поздравила себя с днем рождения

Поклонники модели не верят, что ей уже 42 года.

Экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня разместила на личной странице в Instagram фото огромного букета с розами и пионами. Таким способом знаменитость поздравила себя с самым главным праздником.

Виктории 27 ноября этого года исполнилось 42 года. К этому возрасту Боня стала популярной, вышла замуж и развелась, родила дочь и осознала следующее:

«Я тоже хочу поздравить себя с днем рождения. Наверное, это необычно, поздравлять себя, но я хочу сказать себе спасибо! Спасибо, Виктория, что я научилась слушать свое сердце и заботиться о своем теле. Это настоящее счастье!».

Боня позировала в лавандовом свитере крупной вязки рядом с праздничным букетом.

А поклонники Виктории одарили модель комплиментами:

«Продолжай радовать нас своей красотой и мудростью», «Огромной любви, женского счастья», «Прекрасную женщину с ее днем рождения».

Напомним, ранее Виктория Боня предстала в элегантном образе в роли ведущей церемонии вручения премии рекордсменов России и мира Solar.

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