Роскошная: Виктория Боня в асимметричном платье цвета спелой брусники с разрезом и драпировкой вышла в свет

Виктория Боня стала ведущей церемонии вручения премии рекордсменов России и мира Solar.

В легендарном столичном отеле «Метрополь» на днях состоялось красивейшее мероприятие. Здесь прошла вторая по счету церемония вручения премии рекордсменов России и мира Solar.

Во время нее награды получили известные блогеры, выдающиеся представители бизнеса, спорта и музыки, добившиеся высоких результатов.

Одну из главных премий получила основатель шоу-балета «Тодес» Алла Духова. Рекорд «Тодеса» — самая большая действующая хореографическая труппа в мире.

Наградами были отмечены блогеры-рекордсмены, имеющие многомиллионные аудитории подписчиков: Сергей Бойцов — в номинации «Самый экстремальный блогер – 2021» и Анастасия Созоник, Никита и Надя Серовски. Никита Серовски — в номинации «Спортивный блогер года», в номинации «Бьюти-блогер» награды удостоена Елена Сажина.

Развлекали собравшихся талантливые артисты — экс солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров, солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко, актер шоу «Импровизация» Сергей Матвиенко, певица Юлия Беретта.

Угощали гостей мероприятия изысканными блюдами от шеф-повара ресторана «Метрополь», на столах также были деликатесы: черная и красная икра, устрицы, крабы.

Ведущими вечера стали Константин Тарасюк и Виктория Боня. Она выбрала для светского мероприятия роскошное платье цвета спелой брусники с асимметричным кроем, обнажившим одно плечо, с разрезом и драпировкой в области талии.

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