Леопардовая шубка и кровавые оттенки: Наташа Королева вывела сына на прогулку

Архип Глушко позировал с родительницей возле зеленеющих фигур и белого снега.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительница Наташа Королева опубликовала яркое фото с сыном. Знаменитости вышли на прогулку в красно-черных образах.

Королева выбрала трендовый пуховик и черные лосины. Певица дополнила образ водолазкой и уггами алого цвета.

Длинный шарф и шапка Наташи Королевой перекликались между собой благодаря той же красно-черной гамме.

«Мы с Архипом желаем всем вам хорошего настроения», – заявила Наташа Королева.

К слову 19-летний сын Королевой поддержал маму и предстал в заснеженном парке в шубке из экомеха с хищным принтом. Архип также нарядился в красные джоггеры, шапку-бини и грубые ботинки.

«Какие красивые», «Классные, яркие, задорные», «Прикольно. Красный очень освежает на этом фоне», – написали поклонники семьи Наташи Королевой в комментариях под фото.

Напомним, ранее мама Наташи Королевой с размахом отметила День благодарения. Людмила Порывай вместе с мужем – бизнесменом Игорем Эльпериным – насладилась запеченной индейкой.

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