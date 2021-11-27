«Смотреть на тебя с обожанием»: Мирослава Карпович восхитилась Павлом Прилучным

Возлюбленная артиста Павла Прилучного – Мирослава Карпович – поделилась трогательными подробностями совместной жизни с экс-мужем Агаты Муцениеце.

Карпович редко показывает фотографии с исполнителем главной роли в сериале «Мажор» в своем Instagram. Зато на личной странице в Twitter артистка пишет о своих чувствах к Прилучному.

«Пашенька, любимый, самый близкий, с днем рождения тебя, любовь моя. Ты своим присутствием даришь счастье и улыбку. Всегда оставайся таким же честным, добрым и человечным. Ты всегда поддержишь, подашь руку и подставишь плечо! Будь счастлив, а я всегда буду смотреть на тебя с обожанием!», – заявила Карпович.

«В разлуке познаются чувства еще острее. Тебя нет дома, а я уже все уголки, все комнаты обошла, с животными наигралась, нарисовалась,наработалась, а отсутствие тебя заглушить не смогла. Весь дом в тишине, ну, если не считать живность. Истинное счастье слышать, что ты пришел домой», — признавалась исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки».

Напомним, ранее Павел Прилучный поделился архивным снимком из своего детского альбома.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.