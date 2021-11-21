Бомбер в подсолнухах и шубка из овцы: Мирослава Карпович показала два ярких образа на холода

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» скомбинировала вещи почти всех цветов радуги.

Среди последних Stories личного микроблога возлюбленной Павла Прилучного – Мирославы Карпович – появилась подборка модных луков на холодную осень.

Карпович сделала ставки на сочность в своих новых образах. Лазурные и цвета охры брюки свободного кроя актриса скомбинировала с яркими бомберами.

Утепленные стеганые крутки были представлены в двух вариантах: в цвете пожелтевшего клена и пестрой раскраски с подсолнухами.

Мирослава дополнила наряды серым беретом с козырьком и шапкой-бини терракотового цвета.

В первом луке стройная актриса надела поверх одного бомбера другой. А во втором образе Карпович накинула укороченную шубку из искусственного меха под овчину на бомбер с крупными цветами.

К обоим аутфитам знаменитость подобрала глянцевые лоферы черного цвета на «тракторной» подошве.

Напомним, ранее Мирослава Карпович появилась на шоу Ивана Урганта в строгом костюме с укороченными брюками в крупный горох. Знаменитость дополнила образ лаковыми лоферами.

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