«Я тебе отвечу. Женись»: Харламов рассказал Дмитриенко, как быстро избавиться от денег

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ рассказал молодому музыканту Ване Дмитриенко, как быстро избавиться от денег. Певец стал говорить, что недавно купил матери машину на заработанные средства.

«Я не знаю, куда свои деньги тратить», — заметил Дмитриенко.

«Я тебе отвечу. Женись». Гарик Харламов

В свою очередь второй ведущий Павел Воля добавил: «Я тебе даже так скажу. Харламов тебе даст два конкретных номера женщин. Они решат твои проблемы. Мать будет ездить на половине машины».

«Очень быстро», — заметил Харламов.

Напомним, что в прошлом году Гарик Харламов развелся со своей женой Кристиной Асмус. Он оставил ей дом, где актриса сейчас живет с их общей дочкой.

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