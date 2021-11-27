«А где детям курить?»: Глюкоза возмутилась, что дочь не выпустили из школы

Исполнительница Глюкоза призналась, что ее старший ребенок снова набедокурил. Однако знаменитость не считает, что Лида Чистякова виновата и нуждается в строгом наказании.

Старшая дочь Глюкозы уже дважды была исключена из школ. Глюкоза вспоминает свой подростковый период и поэтому лояльно относится к выходкам наследницы.

Недавно Лида снова заставила маму оказаться на ковре у директора школы.

«Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», – заявила Глюкоза в Youtube-шоу «Джарахов».

Напомним, ранее Глюкоза в модном образе повеселилась с дочерью на катере.

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