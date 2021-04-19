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«Теперь можно не скрывать!»: звезда «Маски» Глюкоза – о своем участии в шоу

Певица приняла участие в проекте в качестве специального гостя.

«Теперь можно не скрывать!»: звезда «Маски» Глюкоза – о своем участии в шоу
Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). Фото: Global look press

Первый полуфинал состоялся на шоу «Маска» на телеканале НТВ. Членам жюри делать выбор все сложнее: они уверены, что в проекте остались самые сильные и талантливые участники.

Как и в первом сезоне, на этот раз на шоу были приглашены специальные гости: новые маски, которые после выступления сразу раскрыли свою личность. В этот раз на сцене блистали Султан и Слоник. В первом костюме оказался Бедрос Киркоров, а во втором — певица Глюкоза.

Глюкоза в костюме Слоника
Глюкоза в костюме Слоника. Кадр из шоу «Маска» / Телеканал НТВ

Певица Глюкоза исполнила песню «Плачу на техно». Ее голос был изменен, но Александр Ревва правильно угадал, кто это. После выступления звезда поделилась с поклонниками впечатлениями.

«Теперь можно не скрывать! Я фанат «Маски» и с восторгом приняла предложение стать гостем этого потрясающего, красочного и очень интригующего шоу!» — рассказала певица.

Оказалось, что песня, с которой выступила Глюкоза, — ее любимая. А еще она очень хотела, чтобы ее не узнали.

«Получила огромное удовольствие! Какой же это интересный эксперимент — петь не своим голосом! Так хотелось запутать жюри, но провести близкого друга Александра Ревву оказалось непросто», — заключила певица.

Глюкоза – о своем участии в шоу
Глюкоза — о своем участии в шоу. Фото: instagram.com/glukozamusic/

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