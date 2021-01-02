Встал на одно колено на пляже: 26-летняя дочка Романа Абрамовича объявила о помолвке

Софья в первый день нового года получила предложение руки и сердца. Ее избранник сделал все в романтической обстановке на Карибском острове Сан-Бартелеми.

Роман Абрамович является известным российским предпринимателем. В последние годы о его личной личной жизни ничего не известно. Со своей последней женой Дарьей Жуковой предприниматель расстался в 2017 году. Девушка уже вышла замуж за греческого миллиардера и теперь ждет ребенка. От отношений с Абрамовичем у нее есть сын Аарон и дочка Лея. А от брака со второй женой Ириной у бизнесмена еще пятеро наследников, но лишь дочка Софья делится новостями из своей жизни.

26-летняя наследница Романа обожает лошадей. До недавнего времени она то и дело делилась кадрами с ипподром в Instagram. Но в конце 2019 года девушка стала публиковать снимки со своим возлюбленным. Ни имени мужчины, ни род его деятельности неизвестны. Однако отношения влюбленных стали развиваться стремительно. Софья сообщила, что 1 января он попросил ее руки и сердца. На фото мужчина приклонил колено перед дочкой Абрамовича на пляже на Карибском острове Сан-Бартелеми. Вокруг пары были разложены цветы.

«Прошлая ночь была ночью, которую я никогда не забуду. Какое удивительное начало нового года», — написала Софья.

Напомним, что ранее также о помолвке сообщила теннисистка Мария Шарапова. Она готовится к свадьбе с британским бизнесменом Александром Гликсом.

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