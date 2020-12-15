Экс-жена Романа Абрамовича ждет ребенка от греческого миллиардера

Дарья Жукова была женой Романа Абрамовича. Ради девушки бизнесмен оставил свою первую избранницу. Но их брак тоже продлился не долго. В 2017 году Абрамович снова стал холостяком, но сохранил дружеские отношения с бывшей супругой. Тем более, что она подарила ему двоих детей: сыну Аарону-Александру уже 11 лет, а дочке Лее — семь. Дарья недолго была одна. У нее закрутились отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, который дружит с британскими принцами.

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Они встречались почти два года, а в 2019 году поженились. Сначала провела тайную церемонию бракосочетания в Париже, а спустя несколько месяцев они закатили праздник в Швейцарии. На банкете было около 500 человек. И вот спустя год, стало известно, что 39-летняя Жукова беременна. Близкие друзья пары поведали эту информацию изданию Page Six. Примечательно, что для избранника девушки этот ребенок будет первым.

Стоит напомнить, что несколько недель назад Дарья поделилась снимком со свадьбы и сделала к нему подпись «1.17.20». Многие были удивлены, так как не поняли, что означает эта дата. Возможно, что это как-то связано с беременностью девушки. Пока неизвестно, на каком сроке она находится, но скорее всего девушка станет мамой в третий раз уже в 2021 году.

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