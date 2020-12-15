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Экс-жена Романа Абрамовича ждет ребенка от греческого миллиардера

Бизнесвумен Дарья Жукова скоро станет мамой в третий раз.

Экс-жена Романа Абрамовича ждет ребенка от греческого миллиардера
Дарья Жукова. Фото: Globallookpress.com

Дарья Жукова была женой Романа Абрамовича. Ради девушки бизнесмен оставил свою первую избранницу. Но их брак тоже продлился не долго. В 2017 году Абрамович снова стал холостяком, но сохранил дружеские отношения с бывшей супругой. Тем более, что она подарила ему двоих детей: сыну Аарону-Александру уже 11 лет, а дочке Лее — семь. Дарья недолго была одна. У нее закрутились отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, который дружит с британскими принцами.

Они встречались почти два года, а в 2019 году поженились. Сначала провела тайную церемонию бракосочетания в Париже, а спустя несколько месяцев они закатили праздник в Швейцарии. На банкете было около 500 человек. И вот спустя год, стало известно, что 39-летняя Жукова беременна. Близкие друзья пары поведали эту информацию изданию Page Six. Примечательно, что для избранника девушки этот ребенок будет первым.

Дарья и Ставрос. Фото: instagram.com/dasha/

Стоит напомнить, что несколько недель назад Дарья поделилась снимком со свадьбы и сделала к нему подпись «1.17.20». Многие были удивлены, так как не поняли, что означает эта дата. Возможно, что это как-то связано с беременностью девушки. Пока неизвестно, на каком сроке она находится, но скорее всего девушка станет мамой в третий раз уже в 2021 году.

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