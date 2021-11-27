«Глубоко травмированная личность, которая лжет»: жена Малинина ответила на обвинения Зарубиной

Певица Ольга Зарубина и музыкант Александр Малинин были женаты, у них родилась дочь Кира, но семья не сложилась.

В программе «Судьба человека» у Бориса Корчевникова в гостях побывала певица Ольга Зарубина. Артистка прошлась по экс-возлюбленному и отцу своего первенца Александру Малинину, дав нелестную характеристику ему и его нынешней жене Эмме.

Мол, в брак с Зарубиной Малинин вступил из корыстных целей – нужна была прописка в Москве, а ее саму он и не любил. Из-за этого ей пришлось сделать аборт. Но во второй раз забеременев, она родила дочь Киру, с которой отец впервые увиделся только когда той исполнилось 13 лет. Это и многое другое, в чем разоткровенничалась Зарубина, возмутило Эмму Малинину.

Нынешняя жена артиста не стала молчать. Она ответила на обвинения Ольги Зарубиной в адрес своей семьи.

«Подлая клевета, для которой почему-то до сих пор находят прайм-тайм на федеральных каналах! Время зрителей тратят на человека озлобленного и завистливого. Глубоко травмированная личность, которая не просто лжет, а намеренно искажает факты с целью опорочить», — заявила Эмма Малинина.

Зарубину она назвала женщиной, «которая привыкла все рушить, в чьей бы жизни она не появилась. Начиная с профессии, где была, безусловно, успешна и востребована, когда уехала и все бросила. И даже замечательного мужа за 3 года не разглядела».

«Есть первоисточники, есть интуиция, есть здравый смысл. Я тоже могла бы многое рассказать в ответ, но поддаваться на провокации не собираюсь.

Верю в то, что нужно жить своими делами, быть созидателями, нести миру доброе и светлое», — написала в своем микроблоге жена Малинина.

Напомним, с Эммой музыкант вместе уже 30 лет. За это время у них родились близнецы Фрол и Устинья. Со старшим сыном, 40-летним Никитой Малининым, артист сейчас выступает в шоу «Две звезды».

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