«Человек не имеет своего слова»: Зарубина объяснила, почему Малинин не общается с дочкой Кирой

Как отметила певица, она не осуждает первого мужа за такое поведение.

Певица Ольга Зарубина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее первый муж музыкант Александр Малинин не общается с их общей дочкой Кирой.

«Ребенок должен знать своего биологического отца. Я ей все рассказала, когда Кире исполнилось 13 лет. Не хотела, чтобы ей кто-то сказал об этом другой. Для нее это было травмой. Я взяла фото Малинина и все рассказала. Я бы не запретила Малинину общаться с дочкой. Для меня важно, чтобы она получила любовь от него». Ольга Зарубина

Как отметила Зарубина, первая после долгих лет встреча Малинина с наследницей случилась на телевидении. «Встреча на телешоу была ужасной. Дочь была просто уничтожена. Но Киру сломали не передачи, а отторжение отца. Но я не осуждаю Сашу за это. Я поняла, в каких обстоятельствах он находится. Человек не имеет своего слова. Если бы он был предоставлен сам себе, то давно бы нашел дочь и стал с ней общаться», — заметила Зарубина.

Напомним, что Ольга Зарубина в 1985 году родила дочь Киру от Александра Малинина. Певец до сих пор не общается с наследницей.

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