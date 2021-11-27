Птичка в клетке: Волочкова поднялась высоко над сценой, чтобы удивить своими шпагатами

Балерина Анастасия Волочкова привыкла удивлять. Звезда продолжает сольную карьеру как танцовщица и певица, оттачивая мастерство в соавторстве с различными артистами, в том числе юными.

Фрагмент репетиции предстоящего выступления Волочкова показала у себя в микроблоге. Звезда в большой клетке поднялась высоко над сценой, исполняя различные шпагаты и демонстрируя свою гибкость.

«Еще одно кружение на высоте перед завтрашним спектаклем», — подписала балерина видео.

С постановкой «Балерина в Зазеркалье цирка» Анастасия Волочкова выступает с прошлого сезона. Это уже не первый проект, в котором звезда выходит на сцену с детьми из цирковой студии. А весной с ней выступала ее дочка Ариадна, которая исполняла французские хиты.

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