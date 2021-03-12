Наступает на пятки: подросшая красавица-дочь Волочковой предстала на шоу в принтованной блузке и кожаных брюках

15-летняя Ариадна от брака балерины с Игорем Вдовиным растет талантливой и любознательной.

Балерина Анастасия Волочкова в этом году впервые вывела с собой на сцену свою подросшую дочку, 15-летнюю Ариадну. Девочка проживает с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, но часто навещает маму в ее особняке на Рублевке. И в один из визитов они придумали совместный номер.

Ариадна растет настоящей красавицей и умницей. Недавно она сменила имидж – перекрасилась в блондинку и сделала каре, чем подчеркнула свою природную красоту. Девушка много читает, учит иностранные языки, а также любит заниматься вокалом. Вместе с мамой наследница пришла на программу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись».

На съемках Ариадна Волочкова предстала настоящей леди. Девушка облачилась в принтованную блузку, трендовые кожаные брюки и черные лодочки, оказавшись одного роста с Лерой Кудрявцевой и почти догнала маму. Программа посвящена сложностям переходного возраста, и балерина с дочкой решили поделиться, как они переживают этот период.

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