«Стала странно себя вести»: Гоген Солнцев назвал настоящую причину развода с 66-летней женой

По словам фрика, пенсионерка в какой-то момент стала пропадать из дома по ночам.

Шоумен Гоген Солнцев в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович.

«Екатерина стала страдать деменцией. У нее произошло сужение сосудов головного мозга. Она стала очень странно себя вести. Начала пропадать из дома по ночам. Это случилось еще до того, как она начала пить. Она стала приводить домой людей с улицы. У меня пропала шкатулка. Там были ювелирные ценности». Гоген Солнцев

Как отметил Солнцев, теперь он вместе с новой женой Полиной Давыдовой, дочкой Екатерины Терешкович, будет бороться за здоровье бывшей жены. «У нас были обоюдные драки. Я подавал заявления в полицию на нее. Ну как можно ударить 45-килограммовую бабушку кулаком? Это она меня била, а не я ее», — заявил Гоген Солнцев.

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Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович расстались после трех лет брака. При этом фрик вскоре сыграл свадьбу с дочкой Терешкович, Полиной Давыдовой.

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