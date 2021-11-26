Бывшая жена Гогена Солнцева готовится к помолвке с возлюбленным, который младше на 25 лет

Бывшая жена фрика Гогена Солнцева 66-летняя Екатерина Терешкович готовится к помолвке. Об этом в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Интересно, что новый избранник младше Екатерины Терешкович на 25 лет. По вечерам в ее доме теперь вместо скандалов — домашние вечерние менуэты.

«У тебя такой большой инструмент», — говорит Екатерина Терешкович, показывая на своего будущего мужа.

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович расстались после трех лет брака. При этом фрик вскоре сыграл свадьбу с дочкой Терешкович Полиной Давыдовой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!