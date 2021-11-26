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Бывшая жена Гогена Солнцева готовится к помолвке с возлюбленным, который младше на 25 лет

Екатерина Терешкович счастлива в новых отношениях.

Бывшая жена Гогена Солнцева готовится к помолвке с возлюбленным, который младше на 25 лет
Гоген Солнцев с бывшей женой. Фото: instagram.com/solntcev/

Бывшая жена фрика Гогена Солнцева 66-летняя Екатерина Терешкович готовится к помолвке. Об этом в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Екатерина Терешкович с новым возлюбленным
Екатерина Терешкович с новым возлюбленным. Фото: кадр из «Прямого эфира»

Интересно, что новый избранник младше Екатерины Терешкович на 25 лет. По вечерам в ее доме теперь вместо скандалов —  домашние вечерние менуэты.

«У тебя такой большой инструмент», — говорит Екатерина Терешкович, показывая на своего будущего мужа.

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович расстались после трех лет брака. При этом фрик вскоре сыграл свадьбу с дочкой Терешкович Полиной Давыдовой.

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