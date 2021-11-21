«Он носит драные джинсы!»: Александр Малинин публично отчитал старшего сына за внешний вид

Исполнитель романсов Александр Малинин и его наследник Никита спели дуэтом впервые за много лет.

Отец и сын Малинины – Александр и Никита – стали участниками шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Во время первой программы проекта они исполнили песню на стихи Сергея Есенина «Мне осталась одна забава», удостоившись похвалы жюри.

Стоит отметить, что Никита Малинин вышел на сцену в непривычном для себя образе – в строгих классических брюках и рубашке.

«Для меня этот образ очень волнителен, — признался Никита Малинин после выступления. — Пришлось вылезти из шапочки… Я обычно на сцене в другом образе».

Александр Малинин решил рассказать, чего ему стоило уговорить Никиту Малинина облачиться не так, как он привык. Звездный отец дал понять, что не очень доволен внешним видом 40-летнего отпрыска.

«Еле на него черные штаны надели сегодня! – сказал Александр Малинин. — Он носит драные джинсы и считает, что ему так удобно. Ему было очень некомфортно сегодня. Он мне сказал: «Папа, мне неудобно в этих штанах и ботинках. Я люблю кроссовочки затертые, драные джинсы, худи и шапочку на голове». Это его стиль. Я сказал: «Сын, ты уже взрослый человек, тебе уже сорок лет. Давай меняться».

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