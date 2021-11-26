Когда декольте жмет: гимнастка Севастьянова едва уместила внушительный бюст в тесном кожаном платье на лямках

26-летняя красавица-гимнастка Каролина Севастьянова вновь напомнила, по какой причине оказалась в сотне самых сексуальных женщин России. В рейтинге журнала Maxim звезда возглавила третью десятку самых-самых, обойдя Анну Седокову, Эрику Герцег, Паулину Андрееву.

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В новой публикации Севастьянова предстала в кожаном платье с выраженной линией декольте, в котором ее пышный бюст едва уместился. Скорее всего, в груди наряд гимнастке все-таки мал, поскольку буквально сдавил внушительные полушария и поделил их надвое.

Напомним, Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России.

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