«Шикарная!»: гимнастка Севастьянова показала, как сексуально белое нижнее белье сидит на загорелом теле

Спортсменка разделась до бюстгальтера и трусиков.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова – обладательница идеальной фигуры. Девушка не раз демонстрировала себя в бикини, вызывая восторги и получая шквал комплиментов в ответ.

На сей раз красотка предстала в нижнем белье. После тренировки Севастьянова не поспешила одеться, а запечатлела себя в белом бюстгальтере и стрингах, которые красиво оттенили ее мальдивский загар.

«Шикарная фигура! Одна из самых красивых спортсменок! Сколько нужно работать, чтобы был такой пресс», «Какой пресс, боги!», «Что тут комментировать? Очень спортивный живот. На зависть прям», «Все сидит идеально», — пишут фолловеры.

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