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«Шикарная!»: гимнастка Севастьянова показала, как сексуально белое нижнее белье сидит на загорелом теле

Спортсменка разделась до бюстгальтера и трусиков.

«Шикарная!»: гимнастка Севастьянова показала, как сексуально белое нижнее белье сидит на загорелом теле
Каролина Севастьянова. Фото instagram.com/karolisha.s/

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова – обладательница идеальной фигуры. Девушка не раз демонстрировала себя в бикини, вызывая восторги и получая шквал комплиментов в ответ.

На сей раз красотка предстала в нижнем белье. После тренировки Севастьянова не поспешила одеться, а запечатлела себя в белом бюстгальтере и стрингах, которые красиво оттенили ее мальдивский загар.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

«Шикарная фигура! Одна из самых красивых спортсменок! Сколько нужно работать, чтобы был такой пресс», «Какой пресс, боги!», «Что тут комментировать? Очень спортивный живот. На зависть прям», «Все сидит идеально», — пишут фолловеры.

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