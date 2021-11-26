«Будь счастлива»: как выглядит 15-летняя внучка Веры Глаголевой

Актриса Вера Глаголева умерла в 2017-м году от рака. У нее остались три взрослые дочери – Анна и Мария от режиссера Родина Нахапетова и Анастасия – от миллионера Кирилла Шубского.

Накануне старшей дочери Анны – Полине Симачевой исполнилось 15 лет. наследницу поздравила мама, дедушка и тетя. Анастасия Шубская размесила снимок с племянницей в своем инстаграме.

«Моя девочка любимая! С днем рождения! Будь счастлива», — написала Шубская.

Напомним, Полина уже строит актерскую карьеру. Она снялась в фильмах «Стук капель по стеклу», «Наши дети» и «Сдается дом со всеми неудобствами» с Викторией Исаковой и Светланой Ходченковой.

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