«Ты у нас такая красивая!»: Родион Нахапетов тепло и нежно поздравил внучку с пятнадцатилетием

Режиссер Родион Нахапетов в Instagram тепло и нежно поздравил с днем рождения свою внучку Полину Симачеву, которой исполнилось 15 лет.

«Моя родная Полиночка! Поздравляю тебя с Днем рождения! Ты у нас такая красивая. К этому я добавлю, что у тебя актерский талант и мы все рады твоим успехам! Продолжай в том же духе! Мы все тебя любим и скучаем по тебе!» Родион Нахапетов

Как отметил Родион Нахапетов, который живет в США, он верит, что когда-нибудь пандемия уйдет из жизни людей и он наконец-то увидится с любимой внучкой. Ему очень хочется отметить день рождения с Полиной Симачевой.

Напомним, что Полина Симачева — старшая внучка актрисы Веры Глаголевой. Она появилась на свет от отношений балерины Анны Нахапетовой и артиста Большого театра Егора Симачева. Спустя несколько лет брака пара рассталась.

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