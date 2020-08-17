«Наша жизнь разделилась на до и после»: внучка Глаголевой написала пронзительные слова в память о бабушке

Полина Семачева пошла по стопам своей знаменитой родственницы и уже снимается в кино.

Звезда фильма «Выйти замуж за капитана» Вера Глаголева умерла три года назад от рака желудка. Многолетнее лечение не дало результатов, сердце актрисы остановилось в немецкой клинике 16 августа 2017 года.

У артистки осталось три дочери. Анна и Мария Нахапетовы от первого мужа — актера Родиона Нахапетова. А также Анастасия Шубская, рожденная во втором браке с бизнесменом Кириллом Шубским. Все наследницы Глаголевой попробовали себя в кино, однако в профессии пока остается только Анна, которая плюс ко всему танцует на сцене Большого театра. Мария теперь больше увлечена художественным творчеством и дизайном, а Анастасия ушла в декретный отпуск — недавно у нее родился второй сын Илья (старшему Сереже два годика).

Однако есть у Глаголевой и другая продолжательница семейной династии — 13-летняя внучка Полина Симачева, дочь Анны Нахапетовой. В фильмографии девочки уже шесть картин, в настоящий момент она снимается в седьмой — «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Также юную актрису приглашают озвучивать фильмы.

В день памяти своей знаменитой родственницы девочка написала трогательные слова в личном блоге:

«Наша жизнь разделилась на «до» и «после». Скучаю и люблю тебя, моя бабушка Вера».

Текст она сопроводила хештегами: #тригодабезтебя, #вераглаголева, #бабушка.