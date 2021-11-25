«Не уверен, что когда-нибудь еще влюблюсь»: Андрей Григорьев-Апполонов – о личной жизни

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что сейчас происходит в его личной жизни. Артист развелся с женой и матерью своих детей Марией в 2019 году. У экс-супруги завязался роман с баскетболистом Андреем Зубковым. Девушка родила второму мужу еще двоих детей. А вот личная жизнь Григорьева-Апполонова не складывается.

«В последний раз я сильно влюблялся в жену Машку. Потом таких чувств уже не было. Не уверен, что когда-нибудь еще влюблюсь. А сердечко-то хочет», — рассказал артист Лере Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ, которая выйдет на экраны 27 ноября.

На проблемы с личной жизнью накладываются переживания артиста по поводу смерти друга и коллеги по группе Олега Яковлева, а также сестры певца – Юлии.

«Что я делал тогда? Бухал», — заявил артист.

Григорьев-Апполонов признался, что пережить потери ему так и не удалось. Он до сих пор ежедневно вспоминает близких людей.

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